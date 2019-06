Soverato, domenica 30 giugno al via la Rotary Cup

Condividi

“Rotary Cup” a Soverato. Appuntamento in programma il 30 giugno alle ore 9.30 presso il Circolo Velico. “La regata – spiega una nota del Rotary Club di Soverato, promotore dell’evento – ha l’intento di promuovere l’iniziativa rotariana anche in campo sportivo ed è finalizzata a valorizzare il mare quale patrimonio naturalistico da amare e rispettare”.

Iscrizioni gratuite e aperte a tutti senza limiti d’età, contattando il 347.3015550 oppure l’e-mail c.velico.soverato@gmail.com. “Ci stiamo impegnando per fare in modo di ricevere nel migliore dei modi tanti amici e simpatizzanti del Rotary e della vela di ogni provenienza – ha commentato la presidente Francesca Catuogno. – Sarà una manifestazione molto suggestiva anche per la bellezza del percorso che si snoda proprio davanti alla splendida spiaggia della nostra Perla dello Jonio”. Il Rotary Club di Soverato è da sempre impegnato nell’esercizio di una delle sue funzioni valoriali più alte che è quella di contribuire a promuovere e migliorare la qualità del proprio territorio e le sue specifiche risorse ambientali e naturali. In questo contesto si inserisce la “Rotary Cup” quale momento di valorizzazione di un bene fondamentale come il mare, elemento naturale che tutti siamo chiamati a difendere e tutelare. “Il nostro entusiasmo e perseveranza sono alla base di cambiamenti positivi e duraturi” uno degli slogan rotariani che meglio esemplificano l’impegno costante dei soci per migliorare il mondo in cui viviamo.