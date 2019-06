Siderno – Francesco Femia presenta “Il regno unito d’Italia (Tutta un’altra storia)”

Le vicende legate alla spedizione dei mille sono state trattate e commentate da centinaia di autori, in saggi storici e romanzi che hanno toccato gli eventi principali vissuti in quel periodo. Sui libri di storia sono ampiamente illustrati i personaggi, le battaglie, le trame segrete che hanno preceduto, accompagnato e seguito la conquista del Regno delle due Sicilie da parte del Regno di Sardegna. Questo libro si stacca dalla narrazione corrente, immaginando un finale diverso: la sconfitta di Garibaldi nella battaglia del Volturno, la controffensiva delle truppe napoletane fino alla conquista di Torino ed alla fuga di Vittorio Emanuele II in Portogallo. Una narrazione che abbina storia e fantasia, realtà ed immaginazione, con l’obiettivo di disegnare un’Italia diversa, basata su principi ideali forti (libertà, solidarietà e progresso il motto scelto dal primo Re dell’Italia unita); un’Italia che abbiamo sognato e che gli autori sperano sia ancora possibile costruire, con l’impegno convinto di tutti gli italiani.

“Il regno unito d’Italia (Tutta un’altra storia)” di Gianluigi De Marchi e Francesco Femia (Guida editori) sarà presentato venerdì 28 giugno, ore 18, alla Calliope Mondadori di Siderno. Francesco Femia dialoga con Maria Teresa D’Agostino.