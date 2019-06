Scuola, Marziale in visita a Brancaleone (RC)

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, si è recato in visita a Brancaleone, dove è stato ricevuto dai commissari prefettizi del Comune, Isabella Giusto e Salvatore Mottola di Amato. Insieme hanno visitato i plessi scolastici che ospiteranno i bambini dell’istituto comprensivo.

“Si tratta -spiega il Garante – di una situazione obbligata dalla necessità di adeguamento strutturale e antisismico della struttura centrale. I plessi che ho visto sono stati messi in condizioni di agibilità dalla terna commissariale, i bambini saranno ospiti di strutture alternative che non offrono i comfort dell’istituto madre, ma sono accoglienti, puliti e a norma. I ragazzi delle medie – continua Marziale – saranno invece ospitati a Bruzzano Zeffirio, paese limitrofo e a coloro i quali faranno domanda è garantito il trasporto scolastico”.

“Insieme agli efficientissimi commissari – conclude il Garante – abbiamo previsto, per il 6 agosto prossimo, un’iniziativa a ricordo di Lorenzo e Giulia, i fratellini milanesi in vacanza nel paese ionico travolti lo scorso anno da un treno. Non sarà una celebrazione tradizionalmente intesa, ma un’iniziativa i cui dettagli illustreremo da qui a qualche giorno”.