Scilla (RC), Comune cerca tre nuove figure professionali

Si tratta di una buona opportunità di crescita occupazionale per la cittadina della Costa Viola che, tra gli altri, dopo lunghi anni di vacanza nella copertura stabile del relativo incarico, vedrà in particolare, assunto in servizio a tempo indeterminato un nuovo comandante del corpo di polizia municipale, grazie al quale l’Ente potrà conseguire l’obiettivo di migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi di competenza.