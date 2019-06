Regione: Workshop sulle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile

Condividi

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, concluderà i lavori di un importante workshop sul tema: “Biodiversità, Paesaggio e Sviluppo territoriale nelle Strategie di Sviluppo Sostenibile”, che si terrà martedì 4 giugno 2019, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

L’incontro prevede anche la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente ed ha l’obiettivo di lanciare un focus-group delle Regioni italiane che sarà coordinato dalla Regione Calabria.

Il programma dei lavori prevede gli interventi degli assessori regionali all’Ambiente e Territorio e alla Pianificazione Territoriale e all’Urbanistica, Antonella Rizzo e Franco Rossi, della Dirigente Generale Dipartimento Ambiente e Territorio Orsola Reillo e di Domenicantonio Schiava, Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Beni culturali della Regione Calabria.

Di “Biodiversità e scenari di sostenibilità in coerenza con Agenda 2030” parleranno Gabriele Alitto Dirigente Settore Sviluppo sostenibile ed Educazione Ambientale, Mara Cossu Funzionario Div. I – Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Nino Martino, Direttore tecnico di AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ed esperto di Aree protette ed interpretazione ambientale.

Seguirà un focus sulle biodiversità che prevede gli interventi dei referenti regionali della Cabina di Regia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), di altri attori regionali come Enti Parco, Riserve, Associazioni, Arpa, Università e dei referenti di altre Regioni partner.