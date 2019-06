Reggio Calabria – Spettacolo all’auditorium Umberto Zanotti Bianco

Condividi

E’ tutto pronto per un originale viaggio al passo di danza con Samuela Piccolo e i ballerini della storica scuola Professione Danza di Reggio Calabria, con la partecipazione del direttore Antonio Piccolo. Ad impreziosire l’intreccio artistico, la voce della cantante Tina Errigo.

Prosegue la sua attività culturale e benefica, nel solco della qualità e della promozione di realtà virtuose del nostro territorio, la fondazione Febea Cittadella degli Over…anta di Reggio Calabria, presieduta da Domenica Gurnari, che nel 2015 ha generato la compagna stabile della Musica diretta dal maestro Pasquale Faucitano. Questo nuovo appuntamento con la magia dello spettacolo intitolato “Ieri, oggi, e….”, programmato per mercoledì 5 giugno alle ore 19, al teatro Umberto Zanotti Bianco di Reggio Calabria, conferma l’impegno sociale e culturale del sodalizio. “Proponiamo uno spettacolo – ha sottolineato la presidente Domenica Gurnari – che coniuga in modo unico l’arte coreutica e il canto con la migliore tradizione musicale e la letteratura. Tratto di pregio sarà, infatti, la originale trasposizione in danza della novella verghiana La Lupa. Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza. Per tutte queste ragioni ci auguriamo che anche questa iniziativa culturale della fondazione Febea sia gradita e apprezzata dalla cittadinanza”.

Con Samuela Piccolo e Antonio Piccolo, danzeranno anche Martina Cutrupi, Anna Giordano, Jessica Logoteta, Gianmanuel Pardeo, Martina Orlando, Caterina Pansera, Francesca Ripepi, Greta Romano’, Giulia Rosaci, Antonella Rosmini, Marika Tegano, Ornella Temerario, Giusy Tripodo,Teresa Scarfone.