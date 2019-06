Reggio Calabria si mobilita per la manifestazione nazionale dei sindacati

Condividi

Ha preso il via il corteo organizzato dalle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria. La manifestazione attraverserà il Corso Garibaldi fino a Piazza Duomo dove è previsto che si tenga un comizio alla presenza dei rispettivi segretari sindacali nazionali.

In testa al corteo, aperto da uno striscione con la scritta “#futuroalLavoro. Ripartiamo dal Sud per unire il Paese”, ci sono i segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

“Una mobilitazione nazionale unitaria – hanno sostenuto i sindacati – per rivendicare dal Mezzogiorno la centralità del lavoro come leva per eliminare le profonde disuguaglianze sociali, economiche e territoriali che esistono in Italia”.