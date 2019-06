Reggio Calabria – Parte il concorso di poesia Francesco Chirico

Condividi

Come ormai da tradizione, per l’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, prende il via uno dei due eventi a respiro nazionale: il Premio di poesia “Francesco Chirico”.

Ufficializziamo, quindi, Il nuovo regolamento, unitamente alla giuria composta dalle splendide Rossana Rossomando, Elena Festa e Raffaella Imbriaco.

La nuova formula prevede l’accesso al concorso in modo molto semplice, sia per la sezione “Italiano” che “Dialetto Calabrese”.

Come ogni, ci aspettiamo una grande partecipazione da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero.