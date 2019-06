Reggio Calabria-Iniziativa “Albania: la nuova frontiera dell’internazionalizzazione”

Condividi

E’ in programma il prossimo lunedì 24 giugno alle ore 16 presso la sede di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), l’iniziativa dal titolo: “Albania: la nuova frontiera dell’internazionalizzazione”.



L’evento è promosso dallo sportello Internazionalizzazione della stessa associazione degli Industriali reggini (in collaborazione con Italian Network) e accenderà i riflettori sui recenti scenari e sulle prospettive di sviluppo legate al territorio albanese, con particolare riferimento alle opportunità in termini di investimenti e relazioni commerciali per le imprese locali.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria e Adrian Haskaj, Console generale della Repubblica di Albania l’incontro entrerà nel vivo con l’introduzione di Mariella Costantino, referente Sportello internazionalizzazione Confindustria Reggio Calabria.

A seguire, inoltre, le relazioni sul tema della sicurezza degli investimenti in Albania a cura di Artur Beu, Ministero dell’Interno della Repubblica di Albania e Giampiero Carrieri, Ten. Col. Guardia di Finanza. Le opportunità di investimento in Albania saranno analizzate da Roberto Laera, esperto di internazionalizzazione – Amministratore Italian Network.

La giornata si concluderà con il dibattito e le testimonianze delle imprese.