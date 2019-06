Reggio Calabria – Inaugurazione della mostra “Dalla Monarchia alla Repubblica”

Condividi

“Dalla Monarchia alla Repubblica” è il tema della mostra documentale realizzata da Giuseppe Diaco, in occasione del 73^ anniversario della Festa della Repubblica, che sarà inaugurata giovedì 6 giugno alle ore 16,45 presso la Villetta De Nava.

La rassegna promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca De Nava, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, analizzerà soprattutto gli eventi dell’anno 1946, dall’abdicazione di Vittorio Emanuele III, con la conseguente ascesa al trono del fino ad allora Luogotenente del Regno, divenuto in seguito all’abdicazione del padre re Umberto II, al referendum del 2 giugno che, pur tra notevoli tensioni dovute alla legge referendaria, segna la data di nascita della Repubblica Italiana in un Paese che da sempre ha coltivato l’ideale repubblicano, dal mito dell’antica Roma, con il suo senato e i tribuni del popolo, fino alle Repubbliche Marinare (Genova, Venezia, Pisa, Amalfi) per giungere, in tempi più recenti, alla Repubblica Napoletana del 1799 e alla Repubblica Romana del 1849, esperienze effimere, conclusesi tragicamente e alle quali l’Anassilaos dedicherà un incontro di approfondimento il prossimo 20 giugno. Giuseppe Diaco, cultore di storia e appassionato collezionista di documenti sottratti così alla dispersione, offre in tale mostra una sequenza dei fatti capaci di far rivivere uno dei momenti più importanti della recente storia d’Italia da cui si dipanano settanta tre anni di eventi ricchi di positività, dalla Costituzione alla costruzione dello Stato nelle sue articolazioni istituzionali, e di pagine oscure e che rimangono tuttora oscure. La Mostra di Diaco non si sofferma su tali aspetti né ripercorre l’intera storia repubblicana ma ferma l’attenzione sul periodo che precede e segue immediatamente la nascita della nostra Repubblica. All’inaugurazione interverranno il Prof. Antonino Romeo e il Dott. Luca Pellerone, Presidente Anassilaos Giovani