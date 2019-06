Reggio Calabria, il 30 giugno a Salice la “Sagra del pane”

Condividi

L’Associazione “Nuova Solidarietà”, di Salice Calabro, organizza la Sagra del Pane, dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni, che si svolgerà giorno 30 Giugno 2019 presso il Parco Verde di Salice Calabro. I protagonisti saranno i fanciulli, la loro allegria, il loro irrefrenabile entusiasmo di fronte ad attività creative che insegnano a collaborare, a condividere, che portano i bambini ad osservare, ad imparare giocando, a creare un prodotto e ad essere orgogliosi di ciò che hanno realizzato.

Con la loro voglia di fare, di sporcarsi, di pasticciare, di giocare, insieme ad un pizzico di lievito, guidati dalle mani sapienti di Luca Saraceno e dagli animatori dell’Associazione, realizzeranno il pane che, a fine serata, offriranno ai loro genitori. Sarà un percorso a cinque sensi: si percepiranno odori, si gusteranno sapori, si toccheranno prodotti, si ascolteranno consigli e si sentiranno rumori, si assisterà in diretta a processi di trasformazione. In un clima di amicizia e di fratellanza i bambini conosceranno il processo della lievitazione, assisteranno alla magia della fermentazione e attenderanno con pazienza. Sarà un pomeriggio in cui lieviterà la farina e si gusterà il pane, ma sarà, soprattutto, un’occasione in cui cresceranno la voglia di fare e l’entusiasmo e si assaporeranno gioia, armonia e tante tante risate.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione che dovrà pervenire allo 0965 302121 entro il 26/06/2019