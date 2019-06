Reggio Calabria – Flash mob “Balliamo con la Fibromialgia”

Condividi

Il 29 giugno ore 18 presso Piazza Italia, si terrà il flash mob “Balliamo con la Fibromialgia”.Tale evento vuol sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome fibromialgica,che colpisce donne ,uomini e adolescenti.

Tale sindrome e non patologia ,poichè non vi è un’eziologia,cioè un’origine di malattia cronica.Essa risulta invisibile per lo stato italiano ,ma viene inserita nei LEA(livelli essenziali di assistenza) in tutte le regioni italiane escluso ,la deficitaria Regione Calabria.Lo scopo dell’Associazione reggina fibromialgia è di sensibilzzazione della fibromialgia,tramite seminari nelle scuole di ogni ordine egrado,l’inserimento nei LEA regionale e il Registro regionale dei Fibromialgici.Distinti saluti