Reggio Calabria – Energia Intergenerazionale di Pensionati, Giovani e Donne Impresa

“ L’agricoltura tra passato e futuro: dalla tradizione all’innovazione” questo il titolo del forum intergenerazionale organizzato da Coldiretti Calabria che si svolgerà domani martedì 4 giugno dalle ore 9,30 a Sambatello di Reggio Calabria nella Tenuta Tramontana – Casale 1890.

Il Forum vedrà insieme protagonisti i pensionati, i giovani e le donne di Coldiretti Calabria per sprigionare una energia intergenerazionale e segnare il legame, sempre più forte, tra il passato costruito dai senior e l’innovazione agricola che vede in primo piano giovani e donne impresa. Nel corso del Forum coordinato da Elvira Leuzzi presidente dei Pensionati Coldiretti calabresi, interverranno insieme ai dirigenti dei giovani e delle donne calabresi Enrico Parisi e Maria A. Mascaro, il presidente e direttore di Coldiretti Calabria rispettivamente Franco Aceto e Francesco Cosentini, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, Giuseppe Zimbalatti Direttore del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Francesco Tassone Agronomo e saggista, Marcello Maggio Direttore Clinica Geriatrica Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e Danilo Elia segretario Nazionale dei Pensionati Coldiretti. Le conclusioni dei lavori sono affidate a Giorgio Grenzi Presidente Nazionale Pensionati Coldiretti. Il Forum, che si annuncia avvincente e propositivo, metterà a confronto tutta l’esperienza, la saggezza e il talento dei senior, il lavoro e l’impegno aziendale e sociale delle donne e la capacità di innovazione dei giovani per accentuare e consolidare le tematiche portate aventi da Coldiretti, dalla trasparenza di ciò che portiamo a tavola, al recupero del cibo della tradizione e all’impegno a tutelare e promuovere il territorio coniugando sogno, visione di sviluppo e lavoro. Al termine dei lavori oltre la degustazione di prodotti tipici calabresi è prevista la visita guidata della Tenuta Tramontana.