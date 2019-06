Reggio Calabria – Convegno la giornata della memoria per le vittime delle migrazioni

Condividi

Nel percorso pedagogico educativo sviluppato dalla Caritas Diocesana, sui fenomeni globali che caratterizzano la nostra società, oltre a porre l’attenzione all’aspetto sociologico-storico-culturale, è posta in evidenza la dignità di ogni persona umana la quale deve essere sempre ed in ogni caso tutelata e salvaguardata.Un itinerario che ha visto impegnati gli operatori “Caritas” in diversi incontri in parrocchie della nostra diocesi e che si concluderà con un Convegno che si terrà Lunedì 3 giugno alle ore 18.00 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, in occasione della “Giornata della Memoria per le vittime delle migrazioni”, per ricordare i 45 migranti morti giunti a Reggio Calabria, nel 2016, donne uomini e bambini, molti di loro ancora oggi “Sconosciuti” sepolti presso il cimitero di “Armo”.

Il Convegno, è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di scienze Religiose ed ha come tema “Tra Africa, Asia ed Europa: Uomini in cammino nello spazio e nel tempo e si colloca, inoltre tra gli eventi organizzati dalla nostra Diocesi in occasione del XXXI° Anniversario del Congresso Eucaristico Nazionale

Coordinerà l’incontro don Antonino Pangallo, Direttore della Caritas Diocesi Reggio Calabria –Bova mente i lavori saranno introdotti dal Sindaco della città Avv. Giuseppe Falcomatà.

Relazionerà il Prof. Salvatore Speziale Docente di “Storia dell’Africa mediterranea” presso l’Università di Messina.

Nell’Occasione sarà presentato il documentario “Libera dalla Paura” a Cura di Giovanni Fortugno

“Responsabile Generale dell’Ambito Immigrazione della Comunità Papa Giovanni XXIIIe Responsabile settore “Immigrazione Caritas Diocesi Reggio Calabria Bova.