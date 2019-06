Reggio Calabria – A Palazzo Alvaro workshop su “Leadership Eccellente”

Condividi

Si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Alvaro il workshop Leadership Eccellente: come conquistare mente e cuore dei propri collaboratori, promosso da Confcommercio Reggio Calabria ed Ente Bilaterale provinciale in partenariato col ceo di Dale Carnegie Italia, Sergio Borra.

Un focus su iter motivazionale e mental coaching che riguarda molto da vicino tutti gli imprenditori, perché nella realtà del mercato attuale “o ti distingui, o ti estingui”.

Nel suo intervento di saluto, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha posto in evidenza l’enorme rilevanza della coralità: «L’apporto di una squadra nel perseguimento corale di un medesimo obiettivo valorizza quel che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire; e questo vale anche per le Istituzioni, per la politica. La verità è che da soli non si va da nessuna parte – ha osservato il sindaco Falcomatà –, “un uomo solo al comando” senza il supporto e il coinvolgimento dell’intera squadra dei propri collaboratori certi risultati non potrà mai ottenerli, o li otterrà molto più tardi».