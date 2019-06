Reggina, c’è un nuovo team manager in società: prima uscita ufficiosa per lui

Condividi

Non è ancora stato ufficializzato, ma la Reggina, dalla prossima stagione, avrà un nuovo team manager.A succedere a Piero Praticò, è il giovane Matteo Patti. Classe 1984, ha appena concluso la sua carriera da calciatore ad Aprilia.Da difensore ha avuto una lunga trafila in Serie C in club come Catanzaro e Sambenedettese, sua ultima esperienza tra i Pro.La sua nuova vita nel calcio parte da Reggio Calabria per lui che è nato a Catania.