Presentazione del concorso ‘Crotone in Fiore-Lungomare edition’

Condividi

Cerimonia di premiazione lunedì 3 giugno 2019, ore 10:00 della V edizione del concorso “Crotone in Fiore – Lungomare Edition” promosso dall’Associazione Crotone in Fiore e dal Comune di Crotone in collaborazione con l’Istituto Pertini – Santoni e la Gerardo Sacco.