Presentazione de “La Calabria, il Mezzogiorno e l’Europa al tempo di San Francesco”

Il Segretariato Regionale del MiBAC per la Calabria e la Regione Calabria presentano il volume La Calabria, il Mezzogiorno e l’Europa al tempo di San Francesco. Il catalogo è un approfondimento della mostra iconografica e documentaria inaugurata lo scorso maggio 2018 presso la Cittadella regionale a Catanzaro, promossa e finanziata dalla Presidenza della Regione Calabria ed organizzata e realizzata dal Segretariato Regionale del MiBAC per la Calabria sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

L’evento espositivo si è collocato tra due anniversari, il VI centenario della nascita del Santo (1416-2016) e l’anniversario della sua canonizzazione (1519-2019) ad opera del pontefice Leone X, che il 1° maggio 1519 emanava la Bolla Excelsus Dominus. L’esposizione ha ripercorso, attraverso pregevolissime testimonianze figurative, testi a stampa ed incisioni provenienti dagli episodi più significativi della longeva esistenza di San Francesco da Paola, figura centrale nella storia dell’occidente cattolico.

Frutto di un lungo lavoro di ricerca storica, iconografica ed artistica, l’importante pubblicazioneaccoglie i pregevoli ed autorevoli contributi diinsigni studiosi e storici dell’arte, in particolarecultori della civiltà artistica dell’Italia meridionale, grazie ai quali è stato possibile tracciare in maniera documentata e per alcuni versi inedita,le tappe più significative del percorso culturale che ha accompagnato il nascere dei primi conventi: dalla Calabria alla Sicilia, dall’antico regno d’Aragona fino alla Francia di Luigi XI e Carlo VIII. Un cammino al quale si collega la produzione di manufatti di rilievo storico ed artistico: dipinti su tela e tavola, sculture in marmo e legno dipinto e dorato, ceramiche, raffinate suppellettili argentee ed un ragguardevole patrimonio librario arricchito da preziose incisioni. Larga parte di questa produzione, accuratamente selezionata in funzione del progetto della mostra, è stata oggetto di una lettura scientifica che in alcuni casi ha consentito, con il supporto di ricerche archivistiche, di formulare nuove ipotesi attributive e “scoprire” inedite presenze, giungendo in tal modo a rileggerele coordinate culturali di questo percorso.

Il volume, costituito da oltre 500 pagine, è diviso in due sezioni di cui la prima è dedicata ai saggi: San Francesco di Paola: un eremita alle prese con i problemi sociali e politici del suo tempo di Giuseppe Fiorini Morosini,La Calabria al tempo di San Francesco di Paola di Giuseppe Caridi,Feudatari e stati feudali della Calabria ai tempi di Francesco di Paola di Vincenzo Naymo,Historia y arte de la Orden de los Mínimos en España durante la Edad Moderna di Miguel Hermoso Cuesta,Qualche osservazione sulla produzione figurativa, e in particolare scultorea nella Calabria aragonese e nel Cinquecento spagnolo di Francesco Abbate, L’immagine di San Francesco di Paola nella Napoli della Controriforma di Stefano De Mieri,La Basilica napoletana di San Francesco di Paola: lettura storico-iconografica di alcuni elementi dell’apparato figurativo di Renato Ruotolo,San Francesco di Paola nelle arti decorative in Sicilia di Maria Concetta Di Natale,La chiesa di San Francesco di Paola a San Pier Niceto e gli affreschi di Letterio Paladinodi Grazia MusolinoIl Santuario di San Francesco da Paola in Milazzo di Salvatore Italiano,Un tenero San Francesco di Paola lungo l’Adriatico di Letizia Gaeta,San Francesco di Paola nella storia dell’arte pugliese: opere scelte di Nicola Cleopazzo e Massimiliano Cesari, Per un racconto del Santo di Paola: le immagini della vita e dei miracoli attraverso i cicli figurativi calabresi dal XVII al XIX secolo di Mario Panarello,Un’iconografia che cammina: il miracolo dell’attraversamento dello Stretto. Modelli e prime riflessioni di Maria Teresa Sorrenti.

La seconda sezione,corredata da oltre 200 illustrazioni, contiene 56 schede delle opere in mostra, provenienti da musei statali, importanti pinacoteche e antichi luoghi di culto e collezioni private, curate da studiosi di Università ed Istituti culturali italiani e stranieri.

Alla presentazione del volume intervengono la Direttrice del Polo Museale del MiBAC per la Calabria Antonella Cucciniello, il Segretario Regionale del MiBAC per la Calabria Salvatore Patamia, il Presidente della Regione Gerardo Mario Oliverio, l’Arcivescovo Metropolita di Reggio-Bova Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, l’Assessore regionale all’Istruzione e alle Attività culturaliMaria Francesca Corigliano, il prof. Pietro Dalena, Docente di Storia medievale presso l’Università della Calabria.