Polistena (RC), gli studenti del Rechichi portano in scena “I muri dell’esistenza”

Dal progetto “Teatro dei ragazzi”, giovedì sera alle 21, all’Auditorium Comunale di Polistena andrà in scena lo spettacolo “I muri dell’esistenza”. Si tratta di una pièce di prosa, musica e danza realizzato dagli studenti del Liceo “Giuseppe Rechichi”, per la direzione artistica di Anna Maria Chemi.

Partendo dal ricordo della caduta del muro di Berlino, che nutriva la speranza di una evoluzione della civiltà, in questo evento è messo in luce come muri, spesso invisibili ,ma non per questo meno “reali” sono ancora in piedi. I muri della violenza declinata in varie forme, dalla violenza materiale e verbale alle donne, al bullismo o alla guerra. Si alterneranno parti in prosa e parti musicali con canti e danze.

Regia, scenografie, coreografie – si legge in usono state affidate e realizzate dagli alunni di tutti gli indirizzi di studio, mentre la parte musicale è stata realizzata dai docenti e dagli studenti del Musicale con sede a Cinquefrondi. Per l’occasione di esibiranno tra gli attori Giorgia Cannatà, Alice Spinella, Vincenzo Petullà, Maria Pia Cannatà, Daniela Sofia e Ramona Luci. Per le parti di danza Ludovica Manes, Nicoletta Caristena, Claudia Leoni e Rita Varamo. La scenografia è stata curata da Teresa Ciurleo, Simone Scarfò e Nicole Longo, mentre il coro sarà costituito da Leandra Bruzzese, Marta Di Bartolo, Immacolata Iemma, Noemi Zerbo, Mariadea Calautti, Alessia Lombardo, Bernadette Simari, Rosa Pisano e Luisa Angilletta dirette dalla professoressa Catena Raso, per la regia di Stefano Raco. Le parti coreografiche – si legge in un comunicato stampa dell’istituto scolastico – sono state realizzate in collaborazione con il Centro Danza “Il Discobolo” del M° Rossella D’Agostino. Tra le voci soliste, invece, le studentesse Maria Pia Cannatà, Dafne Spinelli, Erika Valeo, Ramona Luci, Nadin Barca preparate dalla docente Michela Dimasi.

Nell’orchestra suoneranno tra i fiati Alessia Galluzzo e Danila Errigo (Flauto), Domenico Misiano (Clarinetto) Domenico Gallo, Giovanni Formica e Alessandra Valenza (Tromba) e Raffaele Fiorillo (Trombone).

Alla chitarra Simone Tomaselli, al basso Martina Farcomeni, alle percussioni Adriana Politi, alle tastiere Domenico Sofia e al pianoforte Noemi Filippone.

Accompagneranno gli studenti nell’organico orchestrale i docenti Francesco Maesano, Bruno Gallo, Domenico Saccà e Antonio Barresi. Direzione d’orchestra affidata al M° Fabio Scali.