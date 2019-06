Pizzo – Tutela patrimonio boschivo, aggiornato catasto incendi

Condividi

Conservare e difendere il ricco e prezioso patrimonio boschivo. Prevedere, prevenire e contrastare gli incendi, una delle principali emergenze che affliggono la Regione soprattutto nel periodo estivo. Formare, informare e promuovere l’educazione ambientale partendo dal basso, sensibilizzando i cittadini alla pulizia dei proprio terreni.

È con questi obiettivi che l’Esecutivo guidato da Gianluca CALLIPO ha approvato nei giorni scorsi l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco nel 2018.

Per aggiornare il registro sono stati utilizzati i dati dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (ex corpo Forestale dello Stato) nell’ultimo quinquennio.

Il Catasto servirà ad apporre i vincoli previsti dalle norme alle aree interessate da incendi, nonché ad avere un monitoraggio certamente efficace per contrastare l’emergenza incendi. Contiene la relazione tecnica, la lista delle particelle catastali percorse dal fuoco per singole annualità, la perimetrazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco con sovrapposizione su una mappa catastale e le caratteristiche del bacino e sottobacino estratti dal centro multi servizi ARPACAL.