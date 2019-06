Nel cuore della città Ricerca/azione nel centro storico di Catanzaro

Condividi

Si terrà presso la sala consiliare della Provincia di Catanzaro in data 19.06.2019 alle ore 17.30 la presentazione del libro “Nel Cuore della Città”. Un testo che vuole rispondere a delle, in apparenza, semplici domande: Come si vive a Catanzaro?

Quali sono le difficoltà, i problemi e le prospettive di questa città?Un’ occasione inoltre per poter condividere i risultati e da questi poter eventualmente programmare scenari futuri nuovi per la città di Catanzaro. Parteciperanno all’evento, inoltre, Sergio Abramo, Presidente della Provincia di Catanzaro e Sindaco del Capoluogo, l’Arcivescovo Bertolone, Antonio De Marco dirigente dell’unità di progetto Agenda Urbana Por Calabria 2020, Lea Concolino, Assessore alle politiche sociali del Comune di Catanzaro. Una ricerca/azione quella di “Nel cuore della Città” resa possibile anche grazie alle interviste di circa 200 persone nel Centro Storico della città. Un lavoro che è stato progettato, avviato e seguito dal Comitato Scientifico della Fondazione Città Solidale, con il particolare e prezioso supporto del professore Charlie Barnao, Docente di Sociologia all’Università Magna Græcia di Catanzaro e componente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione.

L’organizzazione, che dal 1999 opera a Catanzaro nell’ambito del sociale, ha inteso infatti intraprendere un percorso di ricerca e studio, non solo per supportare il suo impegno quotidiano con una conoscenza più approfondita del territorio, ma anche per offrire spunti di riflessione ai rappresentanti istituzionali ed a tutta la società civile. Il testo, scritto da Antonella Aletta (che collabora con Fondazione Città Solidale dal 1999 ed è attualmente componente del suo Comitato Scientifico) offre un quadro interessante di una città periferica, che è comunque inserita e condizionata dai grandi fenomeni che segnano il nostro tempo ed il nostro mondo. Il testo è arricchito dalla Presentazione dell’Arcivescovo mons. V. Bertolone e dalla Prefazione del prof. Alberto Scerbo, docente di Filosofia del Diritto all’UMG di Catanzaro. I temi affrontati all’interno del stesso sono i seguenti: Spopolamento; Immigrazione; Povertà; Criminalità; Criticità ed opportunità; Valorizzazione del territorio Ciascun tema è stato corredato anche da dati statistici che completano ed integrano quanto emerge dalle risposte ricevuta dai cittadini catanzaresi. Le interviste sono state realizzate dai giovani volontari in Servizio Civile Nazionale (nell’ambito del progetto SolidAli): William Aiello, Filomena Cavigliano, Debora Paonessa, Raffaele Pullano, Serena Tavano ed Ilenia Viscomi. Alla fine della manifestazione ed in futuro sarà possibile reperire il testo nelle librerie della città o presso la sede di Fondazione Città Solidale ed il ricavato verrà destinato ad iniziative in favore di persone in situazione di disagio.