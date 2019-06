Mormanno (Cs), 200mila euro per il sistema forestale

“Porta a casa un risultato strategico per la riqualificazione dell’area Pantano, quella attorno al lago conosciuto per le attività di canoa che ne hanno caratterizzato lo sport negli anni passati. L’amministrazione del Sindaco Giuseppe Regina si è vista assegnare 200 mila euro grazie alla misura di intervento 8.5.1 che considera e valuta gli ‘Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali'”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Mormanno (Cs).

L’amministrazione comunale di Mormanno ha candidato un progetto per la pulizia del sottobosco che servirà a riqualificare l’assetto ambientale dell’area attorno al lago e salvaguardare la zona dal pericolo incendi.

«Continuiamo – ha dichiarato l’assessore al ramo forestale, Giuseppe Fasano – a tutelare la risorsa ambientale che per noi è sinonimo di sviluppo e qualità di vita. Riqualifichiamo una zona che soprattutto in estate è meta di tanti turisti e cittadini che si godono l’aria aperta in uno scenario unico».