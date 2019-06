Marrelli Hospital e Romolo Hospital insieme

Condividi

È ufficiale, è partita la fase operativa della convenzione tra il Marrelli Hospital e il Romolo Hospital di Crotone. Il tutto è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore, a seguito di un incontro, che si è svolto nella sala riunioni del Marrelli Hospital tra i vertici dei gruppi imprenditoriali interessati.

Sarà presente un ambulatorio con alcuni professionisti del Romolo Hospital, che eserciteranno la loro professione presso il Marrelli Hospital, per consentire a tutti i pazienti del territorio di avere un punto di riferimento ulteriore per la cura di tutte quelle patologie inerenti alla branca dell’urologia, specialistica per la quale il Romolo Hospital è riconosciuto come centro di eccellenza.

L’obiettivo della convenzione, inoltre, è sicuramente quello della lotta alle patologie oncologiche. Entrambe le strutture, infatti, hanno preso l’impegno di garantire al paziente una migliore e strategica offerta sanitaria. L’impegno è anche quello di integrare le differenti professionalità, attribuendo una effettiva ed efficace “centralità” alla persona e al suo progetto di cura e di vita.

Una collaborazione che sicuramente, come già dimostrato nelle varie attività avviate dal Marrelli Hospital ed in modo particolare nei percorsi oncologici, confermerà quanto sia importante per i pazienti del territorio avere a disposizione la cura più adeguata alle proprie esigenze annessa ad una assistenza a 360°.

Il nuovo servizio garantirà, quindi, il migliore trattamento ai Pazienti, ottimizzando l’impiego delle risorse del sistema sanitario nazionale, garantendo a tutti i cittadini del territorio, provenienti da qualsiasi area territoriale, un’offerta di cura più adeguata e completa.

Entrambe le strutture, nel tempo, hanno cercato di garantire sempre il meglio ai propri pazienti mettendo a disposizione strumentazioni e cure, sempre più all’avanguardia, seguendo difatti ogni evoluzione e avanzamento tecnologico e facendo in modo che l’offerta sanitaria fosse sempre più adeguata alla domanda dei pazienti.

Un tassello che si aggiunge a quello che è uno degli obiettivi principali del Marrelli Hospital: contribuire al miglioramento della complessiva offerta sanitaria territoriale.

L’accordo, come hanno confermato i vertici di entrambi i gruppi imprenditoriali, porterà sicuramente ad una nuova e performante offerta sanitaria per tutti i cittadini del territorio calabrese e non solo.