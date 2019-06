A Locri la manifestazione conclusiva del progetto “Una Regione in Movimento”

Giovedì 23 maggio 2019, alcuni alunni delle classi elementari terze, quarte e quinte dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “De Amicis-Maresca” di Locri, accompagnati dalle docenti: Gabriella Congiusta e Maria Varacalli, hanno partecipato alla Manifestazione conclusiva del progetto “Una Regione in Movimento” a Reggio Calabria per il 2° torneo provinciale.

A fine giornata gli alunni si sono qualificati, sia la squadra maschile che femminile: 1° posto per il Volley S3, 2° posto per Badminton e gioco atletica, 4° posto per Easybasket.

Inoltre il 29 maggio 2019, allo Stadio Comunale “G. Macrì” di Locri si è concluso il progetto GiocoSport 2018/19 con una Manifestazione a cui hanno partecipato tutti i plessi della Primaria e alcuni alunni della Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo, esibendosi nelle coreografie e i vincitori delle diverse gare sportive hanno ricevuto medaglie e coppe.