“Le diversità tra pregiudizio e intolleranza”: il 6 giugno convegno a Mendicino

Condividi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, nel solco del nutrito programma di attività culturali promosse dal Cepacuf, (Centro di Promozione Attività Culturali e Formazione),ha organizzato, giovedì 6 giugno 2019 alle ore 17.30 al Parco degli Enotri di Mendicino, il convegno su “Le diversità tra pregiudizio e intolleranza”.

Un confronto a più voci su un tema di forte attualità. Le diversità – afferma Mario Bozzo, Responsabile Centro Attività Culturali della Fondazione Carical – sono tantissime e riguardano le singole persone e i popoli che hanno storie, tradizioni, lingue, religioni ben distinte. Ed è un bene che ci siano, per evitare di ritrovarci tutti in una massa indistinta nel grigiore omologante di un anonimato generalizzante. Il problema è come ci poniamo difronte ad esse: se ne facciamo un’occasione di incontro, di confronto libero, di arricchimento della nostra umanità o se invece le guardiamo col pregiudizio che genera esclusione e che può portare fino all’intolleranza, al rancore e alla violenza, come è successo nella storia antica e meno antica e come rischiamo di continuare a fare nella nostra epoca. Perciò il convegno ha una grande importanza.