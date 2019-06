Il presidente di Confindustria aderisce alla manifestazione dei sindacati

Condividi

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera,

aderisce alla grande manifestazione delle organizzazioni sindacali che

si terra’ domani mattina nella citta’ calabrese.

“Credo che oggi le

parti sociali e le associazioni datoriali debbano essere, per riprendere

un vecchio slogan, ‘unite nella lotta’ per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Sono profondamente convinto che senza la crescita del Sud non puo’

esserci crescita per il Paese – prosegue Nucera – perche’ il Sud e’

l’unica area dell’Italia che oggi presenta potenzialita’ e margini di

progresso economico. E’ cio’ che e’ avvenuto in Germania dopo la caduta

del muro di Berlino e la riunificazione tra Est e Ovest. Se l’Italia

avesse investito nel Sud una percentuale minima delle risorse che la

Germania ha investito per colmare il gap di sviluppo socio-economico

dell’Est, probabilmente oggi racconteremmo un’altra storia. Per questo,

da imprenditore e rappresentante della mia categoria, credo sia giusto

aderire a una manifestazione che deve richiamare l’attenzione

soprattutto sulla necessita’ di un forte ‘shock’ occupazionale perche’

il lavoro e’ l’unico antidoto alla criminalita’ organizzata e l’unico

strumento per accrescere il benessere complessivo della nostra

comunita’. Come Confindustria stiamo lavorando a un’ampia piattaforma

programmatica aperta alla societa’ civile per contribuire al futuro di

questa terra. In questo quadro occorre lavorare a una nuova classe

dirigente che ponga rimedio ai danni e ai guasti di chi, soprattutto

nella stagione di quasi mezzo secolo di regionalismo, non è’ riuscito a

risollevare le sorti della Calabria nonostante le straordinarie

opportunità come quella dei fondi strutturali europei. Spero vivamente –

conclude Nucera – che al centro del dibattito di domani venga posta la

questione decisiva di Gioia Tauro che non e’ ne’ reggina ne’ calabrese

ma meridionale e italiana”.