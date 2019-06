I lavoratori del Comune di San Luca salutano il commissario prefettizio Gullì

Condividi

“Corre l’obbligo da parte nostra salutare e ringraziare pubblicamente il Dottore Salvatore Gulli’ che ha guidato il nostro Comune nelle vesti di Commissario Straordinario. Lavorando a testa bassa in stretta sinergia con la nostra sigla sindacale, Uiltemp, dove tutti noi lavoratori ex Lsu Lpu siamo iscritti, ha lasciato un segno indelebile.

Il Commissario Gulli’ ci aveva promesso che avrebbe chiuso la propria esperienza a San Luca con delle sorprese e puntualmente, grazie anche all’esperienza del Segretario comunale Dott. Ientile e l’ Ingegnere Catanzariti, è stato di parola, realizzando la stabilizzazione di quattordici padri e madri di famiglia del nostro paese. Ancora un grazie va al nostro Segretario Uiltemp e amico Stefano Princi, per il suo impegno e la sua determinazione che hanno permesso la realizzazione di tutto ciò . Infine un grazie a tutti noi che con umiltà abbiamo avuto la pazienza di aspettare continuando a svolgere con impegno il nostro dovere. Approfittiamo per augurare buon lavoro al neo Sindaco Bartolo e a tutta la sua squadra”. E’ quanto si legge in una nota firmata da Domenico Falcomatà, in rappresentanza dei lavoratori del Comune di San Luca.