Giovedì a Catanzaro attivo unitario di Cgil, Cisl e Uil

“Proseguono le iniziative unitarie con l’intento di far cambiare le politiche economiche sociali del Governo Nazionale e per sollecitare l’attivazione delle risorse disponibili per la nostra regione al fine di migliorare gli indicatori economico- produttivo- occupazionali che ci fanno registrare il Pil pro- capite tra i peggiori delle 278 regioni d’Europa”.

Lo affermano Cgil, Cisl e Uil. “A tal fine si terrà Giovedì 6 Giugno alle ore 10.00 presso la Sala delle culture di Catanzaro un attivo unitario di quadri e delegati per sollecitare una straordinaria partecipazione alla Manifestazione Nazionale sul Mezzogiorno che si terrà a Reggio Calabria il prossimo 22 Giugno”.