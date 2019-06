Garante regionale per l’Infanzia riceve delegazione dell’Istituto Nazionale Azzurro

“In un’area ben individuata – spiega Marziale a margine dell’incontro – doneremo, prima dell’avvio dell’anno scolastico prossimo, una profilassi sanitaria a bambini bisognosi, con lo sguardo anche verso un’opera di respiro internazionale che ponga la Calabria in condizione di essere riconosciuta per il virtuosismo in tema di diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza. Ringrazio l’Istituto Nazionale Azzurro – conclude il Garante – per la disponibilità a mettere a disposizione del mio ufficio le competenze e tutto ciò che abbisogna per un risultato che, non appena definito, avremo modo di presentare”.