Francesca Prestia a Monza per ricordare Lea Garofalo

“Ci sarò – dice Francesca Prestia – per non dimenticare. Lea Garofalo era una collaboratrice di giustizia di Petilia Policastro che testimoniò sulla faida tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno, per affrancarsi dalla cultura ‘ndranghetista e, soprattutto, per dare un futuro migliore a sua figlia Denise. Lea, nel 2009, ha pagato con la vita questa sua ribellione alla ‘ndrangheta. La ballata di Lea la dedicherò alla signora Rosaria Scarpulla, madre di Matteo Vinci, assassinato a Limbadi il 9 aprile dell’anno scorso.Per significare che non bisogna abbassare la guardia, perché di mafia si continua a morire e perché le mafie sono contro la vita, la libertà, la democrazia. Bisogna dare sostengo e solidarietà ai magistrati che come Nicola Gratteri contrastano l’illegalità a muso duro e con il massimo rigore, ma al contempo è la società civile che deve reagire, parlare, denunciare”.