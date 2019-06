Forza Nuova: “inaccettabili le politiche di questa giunta regionale delegittimata!”

Condividi

Pochi giorni fa, scrive Forza Nuova Calabria in una nota – la nostra giunta regionale, ha approvato il nuovo “piano per l’accoglienza dei migranti 2019\2021”. Promotrice di questo piano è stata Angela Robbe, assessore al lavoro e welfare, nonché ex presidente di Legacoop Calabria.

Gli obiettivi (teorici) nelle intenzioni della politica locale sono sempre i soliti: accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati; sviluppo socio\economico\culturale delle comunità locali (come a Riace?!).

I (malcelati) obiettivi reali, invece, rimangono: favorire il business dell’immigrazione; foraggiare le clientele del centrosinistra, legate al mondo delle cooperative che gestiscono i suddetti affari.

Secondo noi sono assolutamente fuori da ogni logica le scelte di questa politica regionale, delegittimata dalla sua stessa classe dirigenziale (a causa delle recenti vicende giudiziarie), e dalle sue scelte politiche (in particolar modo quelle sul tema immigrazione). La bocciatura è unanime, dalle elezioni politiche dell’anno scorso alle recenti europee, passando per le amministrative. La volontà popolare è palese!

Non curanti di tutto ciò, Oliverio e la sua cricca, stanno tentando, fino all’ultimo, di arraffare l’arraffabile. Traditori del nostro popolo e della nostra terra!