Filcams Cgil, venerdì sciopero e sit-in lavoratori azienda Manital

La Filcams Cgil Area Vasta CZ-KR-VV, unitamente alle maestranze delle tre province impiegati dall’impresa Manital Idea Spa di Lamezia Terme, circa 150 lavoratori, hanno proclamato per venerdì 28 giugno 2019, una giornata di sciopero.

Le ragioni di tale iniziativa di protesta si trovano nel mancato pagamento degli stipendi, nonostante i tentativi messi in atto per risolvere bonariamente le criticità sollevate. Contestualmente, nella stessa giornata, dalle ore 9.30 alle 11.30, si terrà un sit-in presso Piazza Prefettura di Catanzaro. Tale sit-in è stato organizzato al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni circa le diverse problematiche ed i continui ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti dell’azienda Manital, impiegati nei vari cantieri (manutenzione Asp, Poste Italiane, CPI, ecc.). E’ stato chiesto inoltre a S.E. il Prefetto, un incontro per illustrare la posizione della Filcams Cgil.