Domani l’evento i “Pionieri della buona terra” a Campo Calabro

Arrivano i “Pionieri della buona terra”: sono i venti giovani formati con

l’omonimo progetto che ha visto insieme la Onlus “Per amore della Mia

Terra”, in qualità di capofila, con partner Italia Nostra e l’associazione

Archigramma, nella speciale location del Forte Umbertino Poggio Pignatelli

di Campo Calabro (Reggio Calabria).

L’antica fortificazione affacciata sullo Stretto è infatti cornice, fonte di ispirazione e

oggetto del progetto teso a creare figure professionali capaci di valorizzare le

potenzialità turistico-culturali della Calabria ed in particolare dell’area

archeologica del suggestivo Forte Umbertino di località Matiniti.

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – il percorso ha coinvolto i 20

giovani, attraverso un anno di alta formazione sulle tematiche del turismo

sostenibile e un secondo anno finalizzato ad attivare i percorsi di valorizzazione

dell’area archeologica del prestigioso sito.

Tre gli asset su cui si è concentrato il progetto: marketing turistico, sviluppo

locale, conoscenza e comunicazione.

L’evento e il programma

Sabato 8 giugno 2019 – alle ore 10 – i “Pionieri della buona terra” si

“racconteranno” alla cittadinanza e ai visitatori, con un evento-mostra

nel quale sarà possibile scoprire le interazioni con il territorio, gli step, i risultati e

gli studi realizzati nell’intenso percorso formativo e progettuale.

L’evento avrà inizio alle 10 e prevede gli interventi dell’Ing. Antonino Iero,

Presidente ATS e della Onlus “Per Amore della Mia Terra”; alle 10:15 sarà la volta

del Dott. Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro. A seguire la parola ai

partner dell’iniziativa, con la Prof.ssa Angela Martino, Presidente Italia

Nostra, e del Prof. Giuseppe Putortì, Presidente associazione

Archigramma.

Dalle 10,30 e fino alle 12,00 il Fortino aprirà le sue stanze per la visita alle

sale tematiche, nelle quali sarà possibile scoprire i lavori frutto dei focus

realizzati durante il percorso formativo e di lancio della start-up.

Sei i “percorsi” offerti: Fortificazioni, Ambito naturalistico, Ambito marino,

Stanza dei lavori delle scuole, Stanza delle proiezioni e Stanza delle associazioni.

Alle 12 la cerimonia di consegna degli attestati ai corsisti concluderà la

giornata, allietata anche da un buffet finale.

Una occasione per scoprire, o riscoprire, l’antico Forte umbertino, letteralmente

“rifiorito” grazie a un progetto che ha previsto interventi per rendere accogliente,

vivo e appetibile questa suggestiva area archeologica.

Il progetto

Il progetto di promozione sociale e territoriale per venti giovani ha inteso dare

strumenti e competenze per la gestione e la valorizzazione del sito di Poggio

Pignatelli: comunicazione extraterritoriale, nazionale ed europea, potenziamento

del settore dei social network, del media marketing e della comunicazione integrata.

Una preparazione, in sintesi, all’altezza dell’immenso patrimonio storico della

Calabria e a partire da un sito, Forte Poggio Pignatelli, che vuole vivere, farsi

conoscere, aprirsi ai visitatori e al territorio attraverso la professionalità e la

competenza dei propri giovani. Un piano che si fonda sulla aperta e concreta

collaborazione tra istituzioni pubbliche e associazionismo, per tradursi in

occupazione.

Da qui il percorso realizzato, volto a far acquisire un metodo di gestione in grado di

rendere il territorio vivibile e caro a chi lo abita e a chi lo visita. Learning by doing,

dunque, “imparare facendo”: questo l’imperativo che ha ispirato tutti i soggetti

coinvolti in questa sfida avvincente e vincente. Come ogni sfida, infine, anche questa è accompagnata da un sogno: la creazione di

un parco dei fortini dello Stretto. Il primo passo è stato realizzato e l’8 giugno si

partirà per una nuova tappa, da condividere con la cittadinanza, le istituzioni e i

visitatori.