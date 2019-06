Crosia (Cs), al via la festa di inizio estate

Al via domani la festa d’inizio estate: musica, cabaret, stand enogastronomici ed uno spettacolare lunapark in riva al mare. Tutto questo sarà l’evento del solstizio in programma i prossimi sabato 22 e domenica 23 giugno 2019. Due serate all’insegna del relax e del divertimento che apriranno, di fatto, il grande cartellone delle manifestazioni socio-culturali della sesta rassegna Crosia d’Estate.

La Festa di Inizio Estate è organizzata dalla cooperativa dei giostrai in partnership con l’Amministrazione comunale – settore turismo e spettacolo.

Si inizia Sabato 22, alle ore 21.30, sulla promenade del lungomare Centofontane, nel centro urbano di Mirto, con il concerto di musica etno-rock-folk dei Malatempora, band locale che dal 2012 ha saputo farsi strada nel sound calabrese portando i ritmi della cultura della Valle del Triontoin giro per la regione.

Domenica 23, a partire dalle 21, lo spettacolo di musica e cabaret in compagnia di Giovanni Romano Show una serata di divertimento e buona musica ancora una volta nel meraviglioso contesto del lungomare Centofontane.

Contestualmente, durante le due serate, nell’area eventi saranno allestiti stand commerciali ed enogastronomici e tutto sarà colorato e reso ancora più affascinante dalle decine di attrazioni che compongono il lunapark itinerante, da sempre un vero punto di attrazione per giovani e famiglie.