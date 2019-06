Costituito il Comitato di Quartiere “Santa Caterina San Brunello”

Condividi

In data 25/06/2019 si è costituito, ai sensi degli articoli 12 e ss del Regolamento Comunale DCC 95 del 2016, il Comitato di quartiere di S. Caterina e San Brunello.

I Comitati costituiti secondo il sopraindicato Regolamento sono *apartitici*, non ha alcuno scopo di lucro e sono aperti alla partecipazione di tutti i residenti delle zone interessate.

Hanno la principale funzione di consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa comunale, compreso la formazione del DUP e del bilancio di previsione.

In particolare tra le finalità del Comitato sono comprese attività quali l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere; il confronto con gli organi responsabili del comune; la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali; la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, le infrastrutture e trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Inoltre si comunica anche l’adesione alla petizione popolare al Consiglio Comunale per l’integrazione al Regolamento DCC n 95 del 2016 di importanti funzioni propositive e di controllo sulle attività amministrative in capo ai Comitati e per il rafforzamento degli Istituti di partecipazione popolare previsti dalle vigenti normative.

A tale scopo il neoformato Direttivo, chiede e sollecita Amministrazione Comunale a voler aderire al programma di pace fiscale “rottamazione quater” per i tributi locali che oggi hanno assunto cifre inesigibili a fronte dei servizi erogati. L’adesione alla rottamazione dovrà essere approvata dal CC entro la scadenza del 29cm.

Si invitano pertanto tutti i residenti delle zone interessate ad inviare la propria adesione o eventuali richieste di informazioni al seguente indirizzo e-mail : comitato.santacaterinasanbruno@gmail.com o pagina social

Il Consiglio Direttivo del Comitato

Francesco Nicolò

Susanna Quattrone

Anna Russo

Antonino Mauro

Jessica Cirillo