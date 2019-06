Corigliano-Rossano (Cs), eventi storicizzati: si lavora a programmazione

Condividi

Eventi storicizzati, programmazione socio-culturale estiva 2019 al via. Una manifestazione di interesse per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta.

Il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, nei giorni scorsi ha espresso l’atto di indirizzo nei confronti del dirigente del settore politiche sociali e istruzione Tina DE ROSIS per l’adozione di ogni atto utile a redigere il programma degli eventi.

La proposta del programma finanziato dalla REGIONE CALABRIA per 110 MILA EURO andrà presentata all’ente sovracomunale entro il 30 GIUGNO.