Conferenza dei sindaci dell’Asp di Crotone

Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha convocato, lunedì 17 giugno 2019, ore 17:00, la conferenza dei sindaci per discutere di sanità. Non intende, infatti “assistere inermi al depauperamento che sta subendo in queste settimane la sanità crotonese”. Per il primo cittadino questo “è un territorio che ha diritto ad una sanità che offra servizi di eccellenza e di qualità” e quello che “si sta verificando assume i connotati di una spoliazione sistematica alla quale intendiamo, come massime autorità sanitarie del territorio, opporci convintamente”.