Concerto d’inizio estate a Vibo Marina

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con il “Concerto d’inizio estate” che si terrà sabato 15 giugno alle ore 19.30, presso il Santuario “Stella Maris” di Vibo Marina,la piccola chiesa vicino al porto.

Unevento significativo e l’occasione per ascoltare buona musica dal vivo, brani importanti e suggestivi eseguiti da eccellenti musicisti : i maestriPatricia Musco all’organo acanne, Alessandra Castelli al flauto, Assunta Gigantino al violoncello, Claudia Andolfi soprano.

Un concertovocale-strumentale molto bello e sicuramente da non perdere, organizzato dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di Vibo Marina,a cui sono invitati tutti i cittadini ed gli ospiti, gli operatori turistici, le Associazioni e le Istituzioni.

Un momento della Comunità per partecipare,tramite la musica, all’inizio della nuova stagione estiva che ci si augura sia buona per tutti, nel segno dell’accoglienza e dell’ospitalità verso quanti giungeranno o ritorneranno nella nostra cittadina per una vacanza, una serata, una passeggiata sul lungomare o di transito da/per le Eolie; sollecitare ogni intervento necessario per dare un aspetto pulito ebello al nostro territorio, non facendo mancare iservizi necessari a cittadini e turisti; augurare un buon lavoro a quanti ,talora non senza difficoltà, sono impegnatinel settore della balneazione, dei collegamenti marittimi, dei servizi alla nautica da diporto, della recettività e ristoro, del commercioe promozione del territorio …

Tutti, cittadini-associazioni-Enti locali-Istituzioni,ciascuno nel suo ruolo siamo chiamati a fare la propria parte per una Vibo Marina, importante cittadina marittima-portuale-industriale in una fase di crisi economica-occupazionale,che merita di essere rilanciata nel suo ruolo naturale e strategico in Calabria e nel Mediterraneo, ben inserita nell’itinerario turistico Costa degli Dei, nei collegamenti aereoportoLameziaTerme/FS -porto Vibo Marina – Eolie; ove ancora può trovare spazio un turismo sostenibile che si armonizzi con i i beni naturali tra cui il mare e la collina di alto valore paesaggistico;possa trarne impulso dalla fruizione dei suoi singolari beni culturali tra cui l’area archeologica degli antichi porti di Hipponium-Vibonache aspetta la realizzazione del parco archeologico-urbano e l’Antica Tonnara di Bivona che ancora attende di essere aperta al pubblico, inserita apieno titolonel Polo Museale Regionale del MiBACT.