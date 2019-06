Con Music Society di Fulvio D’Ascola iniziano Masterclass studi di Antenna Febea

Condividi

Oltre la radio, con l’obiettivo di coinvolgere le varie forme di comunicazione, giornalismo e musica ,nasce così percorso di formazione e crescita culturale che si esplica anche attraverso la radio. Nella Hall Room di Radio Antenna Febea di Reggio Calabria, si alterneranno qualificati professionisti del settore con Masterclass di quattro ore che saranno rivolte a studenti e docenti ed a tutti coloro i quali vogliono migliorare le specifiche conoscenze con la curiosità della cultura. Sabato 15 giugno dalle 15 alle 19 si è svolto il primo incontro con ”Music Society”, con Fulvio D’Ascola, docente esperto,sociologo della comunicazione e dei processi culturali, che con video e slide ha trattato i temi della comunicazione. Tutto inizia con la comunicazione verbale, passando per la comunicazione persuasiva ed empatica, con riferimento al web e alle metodologie di public speaching ,coinvolgendo i presenti con tanta interazione nel campo dell’infotainment e dello storytelling. Due partecipanti svolgerannoin radio con Fulvio D’Ascola, un tirocinio formativo di 20 ore sull’uso della voce e realizzeranno un format radio giornalistico su spettacoli ed eventi culturali. Dopo l’estate, le Masterclass proseguiranno con il giornalista Claudio Cordova – giornalismo -,con il musicista Francesco Loccisano – metodologia suono chitarra battente- e con il giornalista Michele Favano – giornalismo sportivo web,radio e tv. “Abbiamo scelto di percorrere questa strada per fare capire alla gente come la radio non sia solo intrattenimento – afferma il Radio Station Manager Carmelo Legato – ma è anche un mezzo di condivisione di esperienze e conoscenze.” Un laboratorio nuovo che supera le canzoni ed i programmi radiofonici, per dare la possibilità alla gente di vivere esperienze positive e formative , in un contesto tecnologico , condividendo l’esperienza di professionisti esperti e specializzati .