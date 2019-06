Chiaravalle Centrale ospiterà la Festa del Volontariato

Condividi

Festa del Volontariato a Chiaravalle Centrale. E’ una delle iniziative che caratterizzeranno il programma estivo, fortemente voluta dall’assessore comunale alle Politiche Sociali, Bruno Santoro. Il prossimo 27 giugno, presso il Palazzo di Città, si terrà una prima riunione organizzativa con tutte le associazioni onlus presenti sul territorio e il supporto del Centro Servizi di Catanzaro. La data fissata per l’evento è il 4 agosto.

“Vogliamo confermare con un grande momento pubblico di confronto e partecipazione la nostra vicinanza nei confronti delle associazioni che operano nel settore del volontariato – ha anticipato Santoro. – Questa amministrazione ha subito voluto dimostrare concretamente la propria disponibilità e attenzione, rendendo disponibili mezzi, strutture e risorse”. Tra tutte le associazioni in particolare “c’è una sinergia significativa con la Caritas diretta da don Roberto, fortemente impegnata al fine di dare risposte alle famiglie bisognose”. “Il volontariato è uno solo – ha sottolineato l’assessore – ma ci sono tanti modi per viverlo. È un impegno frutto di responsabilità diffusa e di attenzione verso tutti, per il bene comune”. Un passo necessario perché “la risposta al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità”. Tutti sono chiamati a partecipare all’incontro del 27 giugno, nel corso del quale si getteranno le basi per la manifestazione del 4 agosto. “Sono tante le associazioni presenti a Chiaravalle – ha concluso Santoro – a dimostrazione di una sensibilità umana diffusa nei confronti di persone che vivono situazioni di difficoltà. Siamo tutti pronti e disponibili a rispondere alle necessità degli altri per migliorare una società che oggi ha più che mai bisogno di solidarietà e coesione sociale. La nostra amministrazione c’è ed è al fianco di chi opera in tal senso”.