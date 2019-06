Catanzaro – Proseguono interventi di disinfestazione del territorio

Condividi

Palazzo de Nobili informa che, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno, precisamente tra le ore 04:00 e le 06:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione in Contrada Casello, a Gagliano, e in via Zarapoti e via Greca a Santa Maria. L’operazione, effettuata dalla Sieco, rientra nel calendario già avviato nelle scorse settimane e che copre l’intero territorio comunale.

Si raccomanda agli utenti delle zone interessate di eliminare quanto più è possibile la formazione di ristagni d’acqua e l’accumulo di immondizia all’interno e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni. Nell’orario previsto è necessario tenere chiuse le finestre; tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole evitandone il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.

Continuano, inoltre, gli interventi di derattizzazione attraverso un monitoraggio quotidiano con l’ausilio di 265 erogatori già posizionati su tutto il territorio cittadino. Sulla base delle richieste pervenute dall’ufficio igiene, nella giornata di domani venerdì 28 giugno la derattizzazione interesserà in particolar modo alcune vie del centro storico e dei quartieri Mater Domini, Sala, Santa Maria, Corvo, Aranceto e Lido.