Catanzaro – L’evento La prevenzione e il controllo dell’antibiotico-resistenza”

Venerdì 28 giugno, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna A del Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si svolgerà l’evento formativo sul tema: “venyo.

Tale evento si inserisce nel percorso iniziato presso l’Ateneo catanzarese con l’istituzione del Master di I livello in Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria diretto dalla Prof. Patrizia Doldo, giunto alla conclusione della prima edizione per l’anno accademico 2017/2018.

Attualmente, nell’Unione Europea, le agenzie preposte stimano che circa 25.000 pazienti muoiano ogni anno per infezioni causate da batteri multi-resistenti e i costi relativi sono stimati a circa 1,5 miliardi di euro all’anno. Il Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza 2017-2020 (PNCAR) prevede uno sforzo di coordinamento nazionale, obiettivi specifici e azioni programmate, sia attraverso una sinergia tra i livelli nazionale, regionale e locale e i diversi attori chiave coinvolti, sia attraverso una governance in cui i ruoli delle istituzioni siano definiti chiaramente. L’evento formativo vedrà coinvolte numerose figure e istituzioni (Ministero della Salute, Regione Calabria, Igienisti, Clinici, Farmacologi e Infermieri ) con l’intento di implementare e potenziare le buone pratiche assistenziali in questo ambito.

Tale evento ha ottenuto il riconoscimento di 0.5 CFU come tirocinio agli studenti iscritti al 2° e 3 ° anno dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Infermiere Pediatrico.