Catanzaro – Incantati gli spettatori del Musical “Eccomi”

Hanno ballato, cantato, recitato, incantando le persone che Domenica 16 giugno hanno riempito l’Auditorium S. Pio X presso il Seminario Regionale. Sono i membri della Parrocchia San Francesco da Paola di Catanzaro, che unisce i quartieri di Rione Samà e Lucrezia della Valle, protagonisti del Musical ‘Eccomi’, che hanno fortemente voluto la realizzazione di questo spettacolo in occasione del 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Vincenzo Moniaci

Il tanto impegno ed i tanti sacrifici hanno portato questo piccolo e affiatato gruppo parrocchiale a realizzare al meglio lo spettacolo che è nato da una espressa richiesta di Don Vincenzo in occasione del suo venticinquesimo anniversario di sacerdozio, il quale riflettendo sulla sua missione ha voluto sottolineare che il Signore nel piano della salvezza si è servito di alcuni personaggi che hanno detto il proprio eccomi alla chiamata e, grazie ai quali, il Suo progetto si è potuto realizzare.

“Con questo spettacolo – afferma Michele Merola, regista ed ideatore del musical – portiamo sul palco non solo il cammino concreto di crescita nella fede e nell’amicizia dei membri della parrocchia; ma anche il nostro impegno a far riflettere sulla bellezza del messaggio evangelico e sul suo significato per la nostra vita”.

“Il tema della nuova evangelizzazione– afferma don Vincenzo Moniaci parroco della Parrocchia San Francesco da Paola -, ci chiede, fra l’altro, anche di utilizzare nuovi linguaggi per la comunicazione della fede, e soprattutto di dare testimonianza di una comunità vivace e generosa nella sua vita di comunione. Credo che queste siano alcune delle opportunità che ci sono state proposte nel musical che utilizza il linguaggio del teatro per comunicare la centralità della chiamata; e nell’energia dei giovani ci dà l’espressione di una comunità gioiosa e responsabile”.