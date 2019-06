Catanzaro – Con Anna Serova e Tango Sonos Trio, l’Opera incontra il tango

Un incontro tra alcune delle più belle arie dell’Opera e il “calore” dei ritmi del tango argentino. Giorno 28 giugno, alle ore 18, nella Sala Concerti di Palazzo “De Nobili” l’ultimo appuntamento organizzato prima della pausa estiva dall’Associazione “Amici della Musica” di Catanzaro, aderenti AMA Calabria. Ad esibirsi saranno Anna Serova e i Tango Sonos Trio, musicisti che nel corso degli ultimi anni sono stati al centro dell’attenzione delle grandi platee internazionali.

Artista che ha ottenuto consensi da parte dei critici e del pubblico di tutto il mondo, la violista Anna Serova si è imposta oltre che per le sue qualità tecniche anche per l’eleganza delle sue esibizioni. Nel corso della sua ancor giovane carriera si è esibita con alcune delle più importanti orchestre del mondo tra le quali la Moscow State Symphony Orchestra, la Siberian Symphony Orchestra, l’Orchestra del Teatro Olimpico, l’Orchestra Sinfonica di Roma e l’Orchestra dell’Arena di Verona. Ma il suo talento esprime il meglio nella musica da Camera. E’ in questo ambito che ha raggiunto alti vertici espressivi suonando con partner di prestigio come Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Bruno Giuranna, Rocco Filippini, Filippo Faes e Rainer Honeck, primo violino della Filarmonica di Vienna.

Il Tango Sonos Trio composto da Antonio Ippolito, al bandoneon, Nicola Ippolito, al pianoforte, e Gerardo Scaglione, al contrabbasso, è una realtà consolidata nel panorama tanguero internazionale. Oltre ad essere apprezzati per i loro frequenti concerti in tutta Europa collaborano con alcuni dei più grandi ballerini di tango come Sebastian Arce & Mariana Montes, Neri Piliù & Yanina Quinoñes. Dal 2015 fanno parte della celebre compagnia “Tango x 2” di Miguel Angel Zotto. Importanti anche le collaborazioni con l’Orchestra “Roma Sinfonietta”, l’Hyperion Ensemble e Roberto Molinelli, con attori e registi di chiara fama internazionale come Lindsay Kemp, Sebastiano Lomonaco e Nestor Saied.

Nel concerto di Catanzaro Anna Serova e Tango Sonos Trio eseguiranno le immortali arie, duetti e sinfonie di Rossini, Verdi, Mascagni, Donizetti e Puccini. Un viaggio innovativo tra due generi musicali distanti, come l’Opera e il tango, che hanno trovato una dimensione nuova ed originale grazie alle rivisitazioni di Roberto Molinelli.

I concerti degli Amici della Musica riprenderanno venerdì 5 ottobre con un duo pianistico di grande spessore: Maria Vacca e Alberto Capuano.