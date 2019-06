Capo Vaticano (VV), presentazione del romanzo “Quel Profumo di Zagare”

Il romanzo della prolifica poetessa e scrittrice è ambientato nella Calabria del primo dopoguerra e racconta con pennellate di toccante umanità paesaggi dalla bellezza mozzafiato, in contrasto con la faticosa esistenza di una famiglia contadina di quel tempo in quella terra: il capofamiglia sarà costretto a trovare scampo dalla miseria emigrando in Germania, dove avverranno avvenimenti che gli sconvolgeranno la vita. Personaggio basilare è anche “Mariuccia” spirito celeste che in una nuvola profumata di zagara assiste agli avvenimenti della sua famiglia senza poter interagire; invisibile agli occhi umani ma che vive in modo umano il dolore delle persone che l’hanno amata e persa.