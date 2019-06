Calcio, Eccellenza – Gallico Catona, salta l’accordo con i nuovi soci

Condividi

di Giuseppe Calabrò – Futuro e priorità nel Gallico Catona dopo la sofferta permanenza nel massimo campionato regionaledilettantistico.Dare continuità ad un progetto tecnico sarebbe auspicabile, riconfermare Peppe Giovinazzo sarebbe un’idea praticabile , le due parti si sono viste ,il tecnico ha proposto le sue richieste, la società dovrà valutaree dare il suo consenso. Si sta tirando per le lunghe alla fine potrebbe saltare tutto.Non si è fatto nulla con i nuovi investitori, si è dimesso anche il dirigente Enzo Postorino.Un Gallico Catona che dunque rivede i suoi programmi e progetti.Una società giovane che con la forza delle idee sta facendo mirabilie, Si pensa anche all’azionariatopopolare. Quali saranno gli obiettivi futuri ? La società rinnova le cariche sociali, futuro e obiettividipendono anche e soprattutto dalla scelta del tecnico e Giovinazzo non può più attendere !Intanto in seconda categoria il Catona Calcio ha inoltrato la domanda di ripescaggio in prima categoria.