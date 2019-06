Assemblea dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Vibo Valentia

Condividi

In data sabato 29 GIUGNO 2019 alle ore 17.00 presso il “ 501 Hotel ” di Vibo Valentia, si terrà l’Assemblea annuale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Vibo Valentia per l’approvazione del Conto Consuntivo anno 2018, del Bilancio di Previsione anno 2019, per il giuramento professionale dei Neoiscritti e per la premiazione con medaglia d’oro dei Medici che hanno compiuto il 45° anno di iscrizione all’Albo Professionale.

Ai lavori assembleari saranno diretti dal Presidente dell’Ordine, Dott. Maglia Antonino, che sarà assistito e coadiuvato dal Direttore dell’Ordine Dibilio Rosario e dai Consiglieri: Dott.ssa Pilegi Loredana, Vice Presidente, Dott.ssa Todaro Tindarita, Segretario, Dott. Crispino Giuseppe, Tesoriere, Dott. Andreacchi Francesco, Dott. Arena Francesco, Dott. Falduto Antonio, Dott. Franzè Domenico, Dott. Mio Francesco, Dott. Natale Vincenzo e Dott. Scarmozzino Vincenzo, dai componenti della Commissione Affari degli Odontoiatri: Dott. Rubino Giovanni, Presidente e Dott. Franzè Domenico, Dott.ssa Lagrotta Maria Rosaria, Dott. Piperno Giuseppe e Dott.ssa Todaro Tindarita componenti, dal Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Naso Agostino, Presidente e Dott.ssa Barone Stefania, Dott. Carnovale Michele e Dott. Tripodi Francesco componenti.

L’Assemblea annuale è un appuntamento indiscutibilmente importante della vita professionale del medico sia per coloro che iniziano ad intraprendere una tra le professioni più difficili e dai più profondi contenuti etici e morali, sia per coloro che già a questa professione hanno dato lustro e decoro. L’Assemblea annuale è inoltre l’occasione che tutti i medici hanno di rinnovare insieme ai giovani Colleghi, quel secolare rito che segna l’ingresso nella professione medica e di esprimere la loro vicinanza e riconoscenza ai Colleghi anziani che verranno premiati ed ai quali si riconosce il ruolo di guida e di esempio che hanno avuto nei confronti degli altri medici.

Oltre a ciò, l’Assemblea Annuale degli iscritti è l’occasione di una riflessione comune, più attenta e maggiormente condivisa, sullo status attuale dei problemi della Professione che spesso, da più parti, ci appare minacciata, superficialmente giudicata e, non di rado, scarsamente tenuta in considerazione.

Il Giuramento Professionale dei Neoiscritti e la premiazione con medaglia d’oro dei Dottori che hanno compiuto 45 anni di iscrizione all’Albo Professionale rappresenteranno, durante l’Assemblea, la fiducia riposta nelle nuove leve che intraprenderanno una professione difficile ma esaltante ed il riconoscimento dell’attività di servizio prestata con abnegazione, sacrificio ed umanità dai Colleghi anziani a favore dell’intera collettività.

I Colleghi ai quali sarà conferita la medaglia d’oro sono:

BASILE MADDALENA

BERTUCCIO SALVATORE NICOLA

DE FINA GAETANO

FIGLIANO GREGORIO

GENCO FRANCESCO

LO TORTO GIUSEPPE

PAGLIARO VITTORIO MARIA

PETROLO FRANCESCO

VASAPOLLO IGNAZIO

I Colleghi che presteranno il giuramento professionale sono:

BARBUTO SIMONA, BARTONE GIUSEPPE, BERARDI NADIA, CANALICCHIO MARIA, CARRERI CINZIA, CHIERA MARTINA, CONDELLO FRANCESCO, DINATOLO FRANCESCA, FERRARO MARIA ROSARIA, FRANZA LAURA, FRANZE’ ALFONSO, FURCHI’ ENRICO, GRECO GRETA, GRILLO GIOVANNI, LASCALA VALENTINA, LOIACONO ROSSELLA, LUCIANO FRANCESCO, ORRICO SILVIO, PALMIERI MARCO, PASSAFARO FEDERICA AURORA, PIRAINO ALESSIA, RAMONDINO FEDERICA, REDI FRANCESCO, RISOLEO GIOVANNI, ANTONIO, SORACE CHIARA, SORACE LETIZIA, SORACE ROCCO GABRIELE.

Di particolare rilievo, quest’anno, sarà la partecipazione all’Assemblea del Professor Giuseppe Curigliano, già iscritto all’Albo di Vibo Valentia, Professor M.D. Ph.D. ,Direttore Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dell’Istituto Europeo di Oncologia Milano che per l’occasione terrà una Lezione Magistrale dal titolo “Medicina di Precisione nel trattamento dei Tumori Solidi”