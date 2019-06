Al Parco Emilio Morrone la prima edizione della Mostra Cinofila “Città di Cosenza”

Condividi

L’Associazione Libera Caccia, sezione provinciale di Cosenza, unitamente alla L.I.S.A. (Lega Italiana Salvaguardia Ambiente) ha organizzato, con il patrocinio del l’Assessorato alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive guidato da Loredana Pastore, la prima edizione della Mostra cinofila “Città di Cosenza”.

L’appuntamento è previsto per domenica 16 giugno al Parco “Emilio Morrone” di Cosenza. La manifestazione avrà inizio alle ore 16,30 con la fase di iscrizione al concorso riservato agli amici a quattro zampe e si concluderà, dopo la competizione, alle ore 21,30, con la premiazione dei vincitori. Tra gli obiettivi della manifestazione c’è anche quello di educare al rispetto e alla cura degli animali, fornire un contributo di conoscenza sulle normative vigenti in materia sanitaria ed assicurativa sulla detenzione degli animali da compagnia, divulgare la conoscenza della Dog Terapy come efficace supporto per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili, che soffrono o vivono nel disagio psico-fisico, attraverso l’utilizzo terapeutico degli animali d’affezione, in particolare dei cani, tradizionalmente predisposti al contatto con gli altri. Con l’occasione l’Assessore Loredana Pastore ha chiesto la collaborazione degli operatori commerciali della città per supportare la manifestazione durante il suo svolgimento. Nel corso della giornata avranno luogo le dimostrazioni dei vari gruppi cinofili che aderiscono all’iniziativa, con la simulazione di ricerca e salvataggio di persone disperse. La seconda parte del programma sarà, invece, dedicata alla mostra cinofila vera e propria.