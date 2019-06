A Crotone settimana culturale dedicata ai libri

Condividi

Giovedì 27 giugno, presso la Casa della Cultura – Sala D. Caiazza, in corso V. Emanuele 12, alle ore 16:30, Antonio Domenico Campagna ci parlerà del suo romanzo dal titolo “Storie di giorni andati”.

Sempre giovedì, nella stessa location (la Casa della Cultura), alle ore 18:00 la poetessa Tiziana Stasi ci parlerà della sua silloge dal titolo “Anima a Nudo”.

Venerdì è la giornata di Piero Vrenna che presenterà alle ore 19:15 il suo romanzo sentimentale dal titolo “L’alba che porta nei sogni”; l’evento si terrà presso il Museo di Pitagora, in via Giovanni Falcone.

L’importante rassegna si completa con la presentazione, sabato alle ore 18:00 presso la Mondadori di Crotone in via Roma, di “Ad marginem”, la nuova silloge di Paolo Staglianò, il poeta crotonese conosciuto in tutta Italia e tra i più letti anche all’estero.