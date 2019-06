A Crotone Gazebo per il tesseramento alla Lega 2019

Condividi

Sabato 29 e Domenica 30 giugno c.a., dalle ore 18,30 alle 24,00, presso il Lungomare di Crotone, la Lega Salvini Premier organizzerà un gazebo per il tesseramento 2019. Per poter effettuare il tesseramento sarà necessario esibire un documento d’identità e il codice fiscale. Non sono consentiti tesseramenti per delega. Il gazebo sarà anche occasione per incontrare e ringraziare i numerosi elettori della Provincia di Crotone che alle scorse Elezioni Europee hanno votato per la Lega.